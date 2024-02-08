РБГ призвало ОБСЕ осудить репрессии в отношении журналистов в Азербайджане

«Репортеры без границ» (РБГ) осуждает волну арестов журналистов, начавшуюся 20 ноября, и призывает страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), решительно отреагировать на это. Об этом говорится в заявлении РБГ в канун выборов.

Так, под стражу были заключены восемь сотрудников СМИ, в том числе пятеро сотрудников расследовательского сайта Abzas Media.

«РБГ призывает страны-члены ОБСЕ противостоять экономическому давлению и манипуляциям азербайджанского режима и самым решительным образом осудить это стремление уничтожить доступ к достоверной информации», - отмечено в заявлении.

В заявлении говорится о жестоком обращении в заключении с журналистами Abzas Media: им не дают общаться со своими семьями, ограничивают доступ к медицинской помощи и горячей воде, содержат в плохих санитарно-гигиенических условиях. Эльнара Гасымова была доставлена в суд в наручниках, надетых на кисти рук за спиной, и ей не давали пользоваться санузлом.

Заместитель директора Мохаммед Кекалов после ареста 27 ноября сотрудники полиции в штатском, исчез на три дня.

Журналисты других СМИ также пострадали от этой «предвыборной охоты». В частности, это редактор экономического отдела агентства Turan Хафиз Бабалы, который был арестован вместе с сотрудниками Abzas media по обвинению в контрабанде денег. После этого его сын был уволен из банка, где должен был приступить к работе с 1 января.

Власти заморозили банковские карты родственников журналистов Abzas Media, а также директора YouTube-канала «Канал 13» Азиза Оруджова и журналиста, сотрудничающего с этим каналом, Шамо Эминова. При этом, заблокировали даже выплату пенсий членам их семей.

Два других арестованных журналиста – Руфат Мурадлы из «Канал-13» и Шахин Рзаев из новостного сайта о Южном Кавказе JAMnews были освобождены, первый отбыл месячный тюремный срок, а второй заплатил штраф.

Всем задержанным журналистам, обвиненным в «контрабанде иностранной валюты», проще говоря, в получении субсидий от иностранных доноров, грозит тюремное заключение на срок до до восьми лет.

С 2014 года на сотрудничество с международными донорами наложен запрет. Поскольку рекламный рынок контролируется правительством, ни одно независимое СМИ не может успешно осуществлять свою деятельность, в то время как проправительственные СМИ получают премиальные выплаты и официальные субсидии.