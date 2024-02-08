Главы государств и правительств поздравляют  Ильхама Алиева

Главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поступают поздравления от руководителей государств и правительств по случаю победы на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

В частности, Алиева поздравили президенты: Турции, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Ирана, Ирака, Сербии, России, Украины, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана, Венесуэлы, а также премьер-министр Венгрии.

В числе первых, кто поздравил Алиева оказался и председатель КНР.