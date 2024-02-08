Ильхам Алиев
Главы государств и правительств поздравляют Ильхама Алиева
Главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поступают поздравления от руководителей государств и правительств по случаю победы на внеочередных президентских выборах 7 февраля.
В частности, Алиева поздравили президенты: Турции, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Ирана, Ирака, Сербии, России, Украины, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана, Венесуэлы, а также премьер-министр Венгрии.
В числе первых, кто поздравил Алиева оказался и председатель КНР.
-
- Политика
- 8 февраль 2024 12:05
-
Политика
-
- 8 февраль 2024, 20:30
"США разделяют наблюдения и беспокойства мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ об отсутствии реальной конкуренции ограниченных условиях в ходе президентских выборов.
-
- 8 февраль 2024, 20:06
Президент Совета ЕС Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву 8 февраля.
-
- 8 февраль 2024, 17:56
Вблизи Аскеранской крепости в Карабахе проведены работы по эксгумации массовых останков. Представитель Рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных и заложников Заур Исмайлов сообщил журналистам, что найдено захоронение, где предположительно были захоронены жертвы Ходжалинской резни.
-
- 8 февраль 2024, 17:44
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах 7 февраля.
Написать отзыв