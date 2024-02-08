  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear150 C
  • Пятница, 9 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Главы государств и правительств поздравляют  Ильхама Алиева

Главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поступают поздравления от руководителей государств и правительств по случаю победы на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

В частности, Алиева поздравили президенты: Турции, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Ирана, Ирака, Сербии, России, Украины, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана, Венесуэлы, а также премьер-министр Венгрии.

В числе первых, кто поздравил Алиева оказался и председатель КНР.

Написать отзыв

Политика

Seçki bitdi. Bundan sonra nə olacaq? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей