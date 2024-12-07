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(7 часов назад)
«Репортеры без границ» призвали освободить журналистов Meydan TV

«Репортеры без границ» призвали освободить журналистов Meydan TV

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Репортеры без границ» призвали освободить журналистов Meydan TV

Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.

В сообщении на аккаунте РБГ на платформе X сказано:

«Репортеры без границ» осуждают эти новые аресты и призывают немедленно освободить их и 13 других журналистов, содержащихся в позорных условиях по надуманным обвинениям».

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