В воскресенье ожидается дождливая погода
В воскресенье ожидается дождливая погода
В воскресенье, 7 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Местами на полуострове осадки будут носить ливневой характер.
Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем +8+11°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.
По районам Азербайджана, в основном будет без осадков, однако в некоторых восточных регионах днем пройдут дожди. Местами будет туман. В некоторых восточных регионах усилится восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +1+6°, днем +8+13°, в горах ночью -6-11°, днем от -3° до +2°.
Общество
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- 7 декабрь 2024, 20:33
Азербайджанский историк и общественный деятель доктор Джамиль Гасанли резко раскритиковал недавнюю волну арестов журналистов, сравнив ситуацию с массовыми репрессиями 1937 года при советской власти. Выступая в субботу, Гасанли заявил, что журналисты, работающие на бакинском «Мейдан ТВ», были коллективно задержаны, что стало мрачной вехой в ландшафте свободы прессы в стране.
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Для Эльшана Гасанова, 46-летнего мужчины с тяжелым нарушением слуха (четвертой степени), то, что должно было быть простым процессом получения государственных слуховых аппаратов, превратилось в бюрократический кошмар с участием трех учреждений здравоохранения. В результате Гасанов вынужден платить около 60 манатов (35 долларов США) несколько раз в год за то, что раньше было бесплатной услугой — стоимость, по его словам, неподъемная для его скромной пенсии по инвалидности.
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- 7 декабрь 2024, 09:47
В пятницу Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) за несколько секунд продало 544 субсидированные квартиры в городах Сумгайыт и Ленкорань. Продажи были осуществлены первым заявителям, которые успели просмотреть фотографии квартир на сайте MIDA и получить одобрение онлайн в режиме реального времени.
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В ходе 31-й сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, не состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
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