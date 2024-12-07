В воскресенье ожидается дождливая погода

В воскресенье, 7 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Местами на полуострове осадки будут носить ливневой характер.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем +8+11°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.

По районам Азербайджана, в основном будет без осадков, однако в некоторых восточных регионах днем пройдут дожди. Местами будет туман. В некоторых восточных регионах усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1+6°, днем +8+13°, в горах ночью -6-11°, днем от -3° до +2°.