Freedom Now призвала освободить сотрудников Meydan TV
Freedom Now призвала освободить сотрудников Meydan TV
Правозащитная организация Freedom Now присоединилась к требованиям прекратить давление на независимую прессу в Азербайджане.
«Азербайджан продолжает жестко преследовать независимых журналистов.
Последним актом репрессий стало задержание пяти журналистов телеканала Meydan TV по явно политически мотивированным основаниям.
Мы призываем немедленно освободить их и положить конец этому преследованию». Об этом говорится в публикации в аккаунте организации на платформе X.
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