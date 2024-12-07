Freedom Now призвала освободить сотрудников Meydan TV

Правозащитная организация Freedom Now присоединилась к требованиям прекратить давление на независимую прессу в Азербайджане.

«Азербайджан продолжает жестко преследовать независимых журналистов.

Последним актом репрессий стало задержание пяти журналистов телеканала Meydan TV по явно политически мотивированным основаниям.

Мы призываем немедленно освободить их и положить конец этому преследованию». Об этом говорится в публикации в аккаунте организации на платформе X.