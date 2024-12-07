«Мусават» потребовала освобождения задержанных журналистов и политзаключенных

В субботу, 7 декабря состоялась сессия меджлиса партии «Мусават».

В ходе заседания глава партии Иса Гамбар выступил с докладом о текущей общественно-политической ситуации в стране.

Было утверждено также решение правления партии о предоставлении районным организациям партии полномочий для выдвижения кандидатов на муниципальных выборах 29 января 2025 г..

Меджлис определил основные направления деятельности «Мусават» на 2025 г.

Было принято заявление о ситуации с правами человека в стране.

В документе отмечается, что каждый раз в канун праздников и знаменательных событий в обществе возникают ожидания прекращения репрессий, освобождения невинно осужденных лиц. Особенно эти надежды связывались с климатической конференцией COP 29. Однако вопреки ожиданиям, власти не только не освободили политзаключенных, напротив еще больше усилили репрессии.

В настоящее время, в тюрьмах страны содержатся более 300 политзаключенных, включая члена «Мусават» Тофига Ягублу, представителя ПНФА Замина Салаева, журналистов, религиозных активистов и др.

В последние дни началась новая волна репрессий, арестован правозащитник Руфат Сафаров, задержаны журналиста Meydan TV – Хаяла Агаева, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудова и Натиг Джавадлы, а также независимый журналист Рамин Деко.

«Мусават» потребовала от властей освобождения арестованных по политическим мотивам, прекращения репрессий.

Партия призывает власти Азербайджана учесть идущие в регионе и мире процессы, предпринять накануне Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 шаги, направленные на достижение в стране гражданского согласия.