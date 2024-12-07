«Мусават» потребовала освобождения задержанных журналистов и политзаключенных
«Мусават» потребовала освобождения задержанных журналистов и политзаключенных
В субботу, 7 декабря состоялась сессия меджлиса партии «Мусават».
В ходе заседания глава партии Иса Гамбар выступил с докладом о текущей общественно-политической ситуации в стране.
Было утверждено также решение правления партии о предоставлении районным организациям партии полномочий для выдвижения кандидатов на муниципальных выборах 29 января 2025 г..
Меджлис определил основные направления деятельности «Мусават» на 2025 г.
Было принято заявление о ситуации с правами человека в стране.
В документе отмечается, что каждый раз в канун праздников и знаменательных событий в обществе возникают ожидания прекращения репрессий, освобождения невинно осужденных лиц. Особенно эти надежды связывались с климатической конференцией COP 29. Однако вопреки ожиданиям, власти не только не освободили политзаключенных, напротив еще больше усилили репрессии.
В настоящее время, в тюрьмах страны содержатся более 300 политзаключенных, включая члена «Мусават» Тофига Ягублу, представителя ПНФА Замина Салаева, журналистов, религиозных активистов и др.
В последние дни началась новая волна репрессий, арестован правозащитник Руфат Сафаров, задержаны журналиста Meydan TV – Хаяла Агаева, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудова и Натиг Джавадлы, а также независимый журналист Рамин Деко.
«Мусават» потребовала от властей освобождения арестованных по политическим мотивам, прекращения репрессий.
Партия призывает власти Азербайджана учесть идущие в регионе и мире процессы, предпринять накануне Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 шаги, направленные на достижение в стране гражданского согласия.
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 14:29
Правозащитная организация Freedom Now присоединилась к требованиям прекратить давление на независимую прессу в Азербайджане.
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 11:39
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
Написать отзыв