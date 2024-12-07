Аресты журналистов в Азербайджане напоминают репрессии 1937 года

Азербайджанский историк и общественный деятель доктор Джамиль Гасанли резко раскритиковал недавнюю волну арестов журналистов, сравнив ситуацию с массовыми репрессиями 1937 года при советской власти. Выступая в субботу, Гасанли заявил, что журналисты, работающие на бакинском «Мейдан ТВ», были коллективно задержаны, что стало мрачной вехой в истории свободы прессы в стране.

«Каждый день мы слышим новости о том, что людей увозят или арестовывают, как в 1937 году», — сказал Гасанли. «Общественность стала нечувствительной, приспособившись к обстановке страха и неопределенности. Тогда никто не мог спать спокойно, опасаясь стука в дверь. Та же атмосфера вернулась в Азербайджан в 2020-х годах».

Гасанли подчеркнул, что число задержанных журналистов в Азербайджане достигло беспрецедентного уровня, превзойдя как советские, так и постсоветские рекорды. Он провел исторические параллели с советскими методами, сославшись на срежиссированные дела, такие как печально известное «дело Азнефти» и «дело Шамахы», которые привели к тюремному заключению или казни бесчисленного количества людей по сфабрикованным обвинениям.

Историк описал леденящий душу пример: в 1937 году было арестовано все мужское население села Исмаиллинского района в возрасте от 16 до 76 лет. Из 67 задержанных 63 были приговорены к расстрелу 31 декабря того же года.

«Сегодня вновь возникают коллективные дела по сфабрикованным обвинениям», — заявил Гасанлы, имея в виду недавние действия против таких СМИ, как «Abzas Media», «Toplum TV», «Kanal 13» и «Meydan TV». Он также раскритиковал громкие дела против деятелей оппозиции, заявив о ложных обвинениях, связанных с крупными суммами денег, которые в соответствии с законодательством Азербайджана являются основанием для сурового наказания.

«Самые честные и принципиальные интеллектуалы страны, такие как журналист Натиг Джавадлы, Айнур Элгюнеш и Айтен Тапдыг, а также профессионалы, такие как Рамин Декон и другие, обвиняются в преступлениях, которых они не совершали», — сказал Гасанли. «Это люди, которые боролись с коррупцией и контрабандой, а не занимались ими».

Замечания Гасанли прозвучали на фоне новых дебатов о свободе прессы в Азербайджане, в то время как международные наблюдатели, осудили аресты, призвав к прозрачности и соблюдению демократических принципов. Правительство Азербайджана пока не прокомментировало обвинения.