  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy25.10 C
  • Среда, 2 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(23 минуты назад)
“Репортеры без границ”  запускают проект по мониторингу мировой пропаганды

“Репортеры без границ”  запускают проект по мониторингу мировой пропаганды

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Репортеры без границ”  запускают проект мониторинга мировой пропаганды

Борьба с пропагандой и дезинформацией занимает центральное место в борьбе «Репортеров без границ» (RSF) за продвижение реальной журналистики. Именно поэтому 30 сентября был запущен проект «Монитор пропаганды».

«Монитор пропаганды»  — это инициатива, направленная на информирование общественности о механизмах, лежащих в основе пропаганды и дезинформации, и борьбу с этими явлениями.

Первый этап проекта будет посвящен российской пропаганде с особым акцентом на Russia Today, российское государственное СМИ, которое играет ключевую роль в распространении кремлевской  дезинформации по всему миру.

Проект будет регулярно обновляться новыми расследованиями, интервью с ведущими экспертами, разъяснять суть глобальной пропаганды.

Проект также содержит спутниковый пакет Svoboda, который обеспечивает 4,5 миллионам подписчикам в России и 800 000 читателям на оккупированных территориях Украины доступ к надежным источникам информации.

Раздел Operation Collateral Freedom деблокирует цензурированные СМИ через зеркальные сайты.

В день запуска проекта будет опубликовано семь статей, анализирующих распространение российским пропагандистским каналом RT кремлевской пропаганды на Балканах, в Латинской Америке и Африке.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей