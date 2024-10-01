“Репортеры без границ”  запускают проект мониторинга мировой пропаганды

“Репортеры без границ” запускают проект по мониторингу мировой пропаганды

Борьба с пропагандой и дезинформацией занимает центральное место в борьбе «Репортеров без границ» (RSF) за продвижение реальной журналистики. Именно поэтому 30 сентября был запущен проект «Монитор пропаганды».

«Монитор пропаганды» — это инициатива, направленная на информирование общественности о механизмах, лежащих в основе пропаганды и дезинформации, и борьбу с этими явлениями.

Первый этап проекта будет посвящен российской пропаганде с особым акцентом на Russia Today, российское государственное СМИ, которое играет ключевую роль в распространении кремлевской дезинформации по всему миру.

Проект будет регулярно обновляться новыми расследованиями, интервью с ведущими экспертами, разъяснять суть глобальной пропаганды.

Проект также содержит спутниковый пакет Svoboda, который обеспечивает 4,5 миллионам подписчикам в России и 800 000 читателям на оккупированных территориях Украины доступ к надежным источникам информации.

Раздел Operation Collateral Freedom деблокирует цензурированные СМИ через зеркальные сайты.

В день запуска проекта будет опубликовано семь статей, анализирующих распространение российским пропагандистским каналом RT кремлевской пропаганды на Балканах, в Латинской Америке и Африке.