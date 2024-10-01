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(22 минуты назад)
ЦБА принял меры против должностного лица   “Xalq Sığorta”

ЦБА принял меры против должностного лица   “Xalq Sığorta”

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЦБА принял меры против должностного лица   “Xalq Sığorta”

Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностное лицо компании   “Xalq Sığorta” на 300 манатов, говорится в сообщении на сайте ЦБА.

В рамках текущего контроля осуществляемого организацией было выявлено нарушение требований статьи 78 Закона “О страховой деятельности”. Поэтому в соответствии со статьей 462.1 КоАП против сотрудника страховой компании были приняты меры.

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