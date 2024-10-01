ЦБА принял меры против должностного лица “Xalq Sığorta”
ЦБА принял меры против должностного лица “Xalq Sığorta”
Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностное лицо компании “Xalq Sığorta” на 300 манатов, говорится в сообщении на сайте ЦБА.
В рамках текущего контроля осуществляемого организацией было выявлено нарушение требований статьи 78 Закона “О страховой деятельности”. Поэтому в соответствии со статьей 462.1 КоАП против сотрудника страховой компании были приняты меры.
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