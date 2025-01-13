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(16 часов назад)
Ронен Краус

Ронен Краус

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ронен Краус назначен новым послом Израиля в Азербайджане

Директор Евразийского подразделения МИД Израиля Ронен Краус назначен новым послом еврейского государства в Азербайджане.  Он  в числе 12 новых послов и консулов Израиля в других странах, назначенных главой МИД Гидеоном Сааром.

«Для меня большая честь и привилегия быть официально назначенным на должность следующего посла Израиля в Азербайджанской Республике», - написал Краус в своем аккаунте в соцсети X.

Завершающий свою миссию в качестве посла Израиля в Азербайджане Джордж Дик в интервью азербайджанским медиа заявил, что высоко оценивают позицию Азербайджана, который не поддался внешнему давлению и не присоединился к антиизраильской кампании после 7 октября 2023 года.

Азербайджан является одной из немногочисленных мусульманских стран, поддерживающих стратегические и экономические связи с Израилем. Посольство Израиля в Баку было открыто в 1992 г.  Азербайджан открыл посольство в Израиле в 2023 г.

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