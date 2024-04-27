  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny230 C
  • Воскресенье, 28 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(13 часов назад)
Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»

Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»

Группа американских сенаторов во главе с Жанной Шахин и Джимом Ришем вместе с 12 своими коллегами направили в пятницу  премьер-министру Грузии письмо. Они выразили сильную озабоченность законопроектом , который заставит НПО и независимые СМИ зарегистрироваться в качестве «иноагента» если они получают более 20% финансирования от иностранных доноров,  сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

В случае утверждения такого законпроекта, он "серьезно ограничит свободу слова и подорвет давние отношения Соединенных Штатов с Грузией», - отметили сенаторы.

Такой закон "может послать мощный сигнал грузинскому народу о том, что его правительство больше не отражает его желания и , подрывает стремления к членству в ЕС и не поддерживает свою Конституцию".

Все это  потребует, чтобы политика США в отношении Грузии изменилась и учитывала изменения в политике Грузии".

Принятие такого закона может повлечь за собой "санкции в отношении тех, кто ответствен за подрыв демократического развития Грузии и сдерживание ее евроатлантической ориентации. Может быть пересмотра прямая финансовая  помощь США для Грузии и введены визовые запреты", - говорится в письме.

Кроме Ришу и Шахин письмо подписали также сенаторы: Бен Кардин, Линдси Грэм , Крис Кунс, Пит Рикеттс, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Ричард Блюменталь, Том Тиллис,  Тим Кейн,  Дэн Салливан, Шелдон Уайтхаус и Мартин Генрих.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей