Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»

Группа американских сенаторов во главе с Жанной Шахин и Джимом Ришем вместе с 12 своими коллегами направили в пятницу премьер-министру Грузии письмо. Они выразили сильную озабоченность законопроектом , который заставит НПО и независимые СМИ зарегистрироваться в качестве «иноагента» если они получают более 20% финансирования от иностранных доноров, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

В случае утверждения такого законпроекта, он "серьезно ограничит свободу слова и подорвет давние отношения Соединенных Штатов с Грузией», - отметили сенаторы.

Такой закон "может послать мощный сигнал грузинскому народу о том, что его правительство больше не отражает его желания и , подрывает стремления к членству в ЕС и не поддерживает свою Конституцию".

Все это потребует, чтобы политика США в отношении Грузии изменилась и учитывала изменения в политике Грузии".

Принятие такого закона может повлечь за собой "санкции в отношении тех, кто ответствен за подрыв демократического развития Грузии и сдерживание ее евроатлантической ориентации. Может быть пересмотра прямая финансовая помощь США для Грузии и введены визовые запреты", - говорится в письме.

Кроме Ришу и Шахин письмо подписали также сенаторы: Бен Кардин, Линдси Грэм , Крис Кунс, Пит Рикеттс, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Ричард Блюменталь, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Шелдон Уайтхаус и Мартин Генрих.