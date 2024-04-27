Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»
Сенаторы США грозят санкциями в случае принятия в Грузии закона «об иноагентах»
Группа американских сенаторов во главе с Жанной Шахин и Джимом Ришем вместе с 12 своими коллегами направили в пятницу премьер-министру Грузии письмо. Они выразили сильную озабоченность законопроектом , который заставит НПО и независимые СМИ зарегистрироваться в качестве «иноагента» если они получают более 20% финансирования от иностранных доноров, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
В случае утверждения такого законпроекта, он "серьезно ограничит свободу слова и подорвет давние отношения Соединенных Штатов с Грузией», - отметили сенаторы.
Такой закон "может послать мощный сигнал грузинскому народу о том, что его правительство больше не отражает его желания и , подрывает стремления к членству в ЕС и не поддерживает свою Конституцию".
Все это потребует, чтобы политика США в отношении Грузии изменилась и учитывала изменения в политике Грузии".
Принятие такого закона может повлечь за собой "санкции в отношении тех, кто ответствен за подрыв демократического развития Грузии и сдерживание ее евроатлантической ориентации. Может быть пересмотра прямая финансовая помощь США для Грузии и введены визовые запреты", - говорится в письме.
Кроме Ришу и Шахин письмо подписали также сенаторы: Бен Кардин, Линдси Грэм , Крис Кунс, Пит Рикеттс, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Ричард Блюменталь, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Шелдон Уайтхаус и Мартин Генрих.
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