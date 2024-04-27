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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Законопроект о санкциях против госчиновников Азербайджана представлен в Конгресс США, в нем новые имена

Двухпартийная группа законодателей США представила в пятницу законопроект,  предусматривающий санкции против высокопоставленных азербайджанских чиновников Азербайджана за нарушения прав человека, включая насильственные репрессии политической оппозиции, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.

Авторы документа два конгрессмена -  Дина Тайтус  и Гас Билиракис. Это первый в истории законопроект о санкциях в отношении Азербайджана. К документу присоединился еще 21 член Конгресса - Элеонора Холмс Нортон, Том МакКлинток,  Дженис Шаковски, Николь Маллиотакис и другие.

Как уже сообщал TURAN, законопроект потребует от администрации Байдена в течение 180 дней принять в соответствии с Глобальным Законом Магнитского и другими законами США решение о санкциях в отношении 44 чиновников.

В окончательном варианте законопроекта имена уже не 41, а 44 чиновников Азербайджана. 

Имена 41 чиновника были обнародованы ранее, имена трёх новых пока неизвестны.

Конгрессмены считают всех этих лиц причастными к нарушениям прав человека - журналистов, оппозиционных активистов и ученых.

Полный список всех 44 должностных лиц будет опубликован в ближайшие дни.

Окончательный вариант законопроекта также затрагивает войну в Карабахе, и обвиняет власти Азербайджана в нарушении прав армян.

Правительство Азербайджана "не освободило всех военнопленных и продолжает задерживать новых военнопленных и гражданских лиц. Ответственные за это кто несут юридическую ответственность».

Авторы также отмечают, что «жестокие репрессии в отношении внутренней политической оппозиции в Азербайджане вызывают серьезную озабоченность по поводу нарушений прав граждан Азербайджана».

Напомним, что в списке имена членов президентской администрации, Минобороны, Службы госбезопасности, МВД, Погранслужбы, Пенитенциарной службы, судей Бакинского суда по тяжким преступлениям и других госчиновников.

Конгресс США готовит законопроект о санкциях против группы госчиновников Азербайджана

2 отзыв

  • Elvis

    2024-04-27

    Оба - Дина Тайтус и Гас Билиракис - антитурецки настроенные конгрессмены греческого происхождения и тесно связанные с армянским лобби. Судьба политзаключенных и права человека им до лампочки. Их волнуют только греческие и армянские интересы.

    Cavab ver

  • Ali

    2024-04-27

    Если армяне и греки кромче всех в мире кричат о наших политзаключенных и проявят эффективность в их освобождении, а мы граждане Азербайджана не можем беззащитных людей вытащить из тюрем, то это плохо говорит нас и нашем обществе.

    Cavab ver

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