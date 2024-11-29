СГБ подтвердило арест помощника военного атташе Азербайджана в США

Служба госбезопасности в пятницу распространило официальное сообщение об аресте помощника военного атташе Азербайджана в США Гахрамана Мамедова, ранее задержанного в Стамбуле с 70 кг золота.

Он обвиняется в контрабанде в сговоре с другим гражданином Азербайджана Анаром Гасымовым и иностранными гражданами.

Как говорится в сообщении СГБ, помощник военного атташе в США, полковник-лейтенант Мамедов Гахраман Шамиль оглу 22 ноября прибыл из Америки в Турцию. Он забрал из места хранения в зоне вне таможенного контроля стамбульского аэропорта сумку с золотыми слитками, которую оставил там прибывший в тот же день из ОАЭ гражданин Азербайджана Анар Гасымов.

Пользуясь дипломатическим иммунитетом и «используя должностные полномочия в ущерб служебной позиции», Мамедов пронес сумку через границу без таможенного декларирования.

Далее он на такси направился в один из отелей, но по пути был задержан сотрудниками турецких правоохранительных органов.

В ходе досмотра сумки в ней было обнаружены золотые слитки общей массой 70 кг и стоимостью 10.220.900 манатов. (около 6 млн долларов).

В ходе расследования, в аэропорту в том же месте хранения была обнаружена еще одна сумка с 14 кг золотых слитков, не пронесенных через таможенную границу.

Гасымов был задержан и привлечен к уголовной ответственной в Турецкой Республики.

Мамедов также привлечен к уголовной ответственности Служной госбезопасности Азербайджана по статьсям: 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда по предварительному сговору лиц, используя служебное положение, за предлелами Азербайджана); 12.1-1, 341.1 ( злоупотребление или превышение должностными полномочиями за пределами Азербайджана).

Решением Бакинского военного суда он арестован, следственно-оперативные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.