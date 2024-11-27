Служба внешней разведки России решила научить армян, как надо родину любить

Служба внешней разведки России решила научить армян, как надо родину любить

На совещании глав служб безопасности стран СНГ 26 ноября в Москве были рассмотрены вопросы сотрудничества спецслужб для обеспечения безопасности стран СНГ на фоне «многоплановых усилий Запада, направленных на дестабилизацию обстановки на пространстве СНГ».

В ходе заседания было отмечено, что Запад проводит «целенаправленные попытки разрушить сложившуюся региональную архитектуру безопасности», что грозит стабильности развитию стран СНГ, говорится в сообщении пресс-службы российской внешней разведки за 26 ноября.

Сегодня же Служба внешней разведки России публикует рекомендации властям Армении, как уберечься от «враждебной» политики Запада, где сомневаются, что Армения сохранит курс на сближение с Западом.

«В Вашингтоне исходят из того, что армяне, "умеющие считать деньги", со временем неизбежно осознают грозящий им невосполнимый ущерб от свертывания традиционных региональных связей.

Американцы задумываются, как "укрепить" "недостаточно надежную" власть в Армении с помощью прозападных сил: партии "Республика" Арама Саркисяна, "Во имя республики" Армана Бабаджаняна, "Европейской партии Армении" Тиграна Хзмаляна, "Христианско-демократической партии" Левона Шириняна.

Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 г., говорится в сообщении-предупреждении СВР.

В заключении СВР предупреждает, что прозападная ориентация Армении принесет стране только разрушение, как это происходит в Украине.