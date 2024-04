Решение о выводе миротворцев из Карабаха принято главами Азербайджана и России (обновлено)

Решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российских миротворческих сил, которые размещены в Карабахе в соответствии с трехсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года, принято высшим руководством двух стран.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России осуществляют соответствующие меры по исполнению этого решения», - отметил Гаджиев.

* * *

Пресс-секретарь президента России оказался информированнее Минобороны Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в полдень 17 апреля подтвердил, что Россия начала вывод миротворческого контингента из Карабаха.

До этого силовые ведомства Азербайджана не подтверждали сообщения и видеокадры выхода россйиской военной техники из Карабаха.

* * *

Сообщения о выводе российских миротворцев и техники из Карабаха официально не подтверждаются

В соцсетях появились кадры вывода из Карабаха колонны из 20 бронетраснпортеров, десяткак бензовозов и нескольких грузовых авто под российскими флагами.

Авторы видеосъемок – рядовые граждане, утверждают, что кадры сняты в Тертере и Геранбое – прилегающих к Карабаху районах. Это означает, что вооружения и техника выводятся из Азербайджана через военный аэродром в Гяндже.

Однако в силовых структурах Азербайджана на запрос агентства Turan сообщили, что распространяемые видео не относятся к сегодняшнему дню. Минобороны и МВД страны не подтвердили, что часть военной техники миротворцев выводятся из Азербайджана.

На сайте Минобороны России последняя информация о деятельности митротворцев в Карабахе датирована 9 января 2024 года.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года российский миротворческий контингент был дислоцирован в Карабахе на пять лет – 10 ноября 2025 года.

В его составе было: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальной техники.

После антитеррористической операции ВС Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, армянское население Карабаха покинуло регион и дальнейшее пребывание там миротворцев потеряло смысл.

