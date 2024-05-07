Сотни международных организаций призвали освободить Губада Ибадоглу

240 международных организаций гражданского общества, ученых и правозащитников опубликовали открытое письмо с требованием освободить эксперта по борьбе с коррупцией Губада Ибадоглу, находящегося под домашним арестом в Азербайджане.

Письмо опубликовано на сайте международной коалиции организаций гражданского общества по Конвенции ООН против коррупции (КООНПК).

«Коалиция КООНПК решительно требует немедленного и безоговорочного освобождения нашего друга и коллеги Губада Ибадоглу», - заявил Матиас Хутер, управляющий директор КООНПК.

«Губад является членом нашей сети и видным голосом в мировом антикоррупционном движении. Обвинения против него необоснованны и представляют собой попытку властей Азербайджана подорвать гражданское общество и заставить замолчать критические антикоррупционные голоса», - далее отметил он.

Сейчас он подвергается серьезному риску сердечного приступа, если ему не будет оказана соответствующая медицинская помощь в ближайшее время.

Губад является известным борцом с коррупцией в Азербайджане. Он разоблачил значительную коррупцию в нефтегазовом секторе страны, выступал за прозрачность бюджета и способствовал конфискации активов, украденных и спрятанных в офшорах азербайджанскими олигархами.

Он также создал образовательный фонд в Великобритании для конвертации конфискованных активов в стипендии для азербайджанских студентов.

«Ужасно, что человек, посвятивший свою жизнь обеспечению благосостояния азербайджанского народа, сейчас страдает от таких ужасных последствий. Обвинения против Губада не имеют под собой никакой почвы, и власти Азербайджана должны немедленно отозвать их», - заявил Хутер.

Письмо подписали 164 организации и 76 высокопоставленных лиц, оно отправлено властям Азербайджана и правительствам, отслеживающим это делом по всему миру.

Среди адресатов - Соединенные Штаты, нынешний Председатель Конференции государств-участников КООНПК; Великобритания, где Ибадоглу проживал на момент ареста; и Европейский Союз, парламент которого недавно принял резолюцию , призывающую европейские институты сделать больше для поддержки дела ученого.

«Коалиция КООНПК призывает международное сообщество принять быстрые и решительные меры для защиты здоровья и свободы Губада Ибадоглу и всех других политических заключенных, которые в настоящее время томятся в тюрьмах Азербайджана. Мы призываем Азербайджан – как принимающую сторону предстоящей климатической конференции COP – соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и гарантировать безопасную и благоприятную среду для активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников», - резюмировал Хутер.

*23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.