Сотрудничество  Азербайджана с Советом Европы зашло в тупик – Г.Ландсбергис

К сожалению, сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик. Об этом заявил в среду действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

В июле Комитет Совета Европы против пыток выступил с заявлением, указав на отказ Баку от сотрудничества.

«Мы обеспокоены сообщениями о нарушении права на свободу выражения мнений в Азербайджане», - сказал Ландсбергис, указав на несоразмерные уголовные санкции против тех, пытался реализацию свободы мнений.

Касаясь лишения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ в январе 2024 г., он подчеркнул важность «открытого и инклюзивного диалога между ПАСЕ и Азербайджаном для решения текущих вопросов».

«Азербайджан является полноправным членом организации, как и все государства-члены, и имеет обязательства соблюдать стандарты Совета Европы», - отметил Ландсбергис.

Он назвал «неприемлемым» запрет на въезд в Азербайджан депутатам ПАСЕ из-за их голосования по вопросу о полномочиях азербайджанской делегации.

«Я призываю власти Азербайджана отменить это решение, продолжить добросовестное взаимодействие и сотрудничество со всеми институтами Совета Европы и безотлагательно вернуться к консультациям с руководством ПАСЕ о будущем полномочий азербайджанской делегации», - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, он сказал, что Комитет министров выразил полную поддержку мирному процессу, основанному на принципах взаимного признания территориальной целостности, уважения суверенитета, нерушимости границ и неприменения силы. Он также приветствовал процесс делимитации границ на основе Алматинской декларации 1991 года.