Арарат Мирзоян
Ереван обеспокоен темой Западного Азербайджана – Мирзоян
Ереван не видит политической воли со стороны Баку к подписанию согласованной части мирного соглашения, а разговоры о "Западном Азербайджане" создают впечатление территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в среду глава МИД Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
"Мы видим, что азербайджанская сторона просто не хочет подписывать соглашение, выдвигая все новые требования… Они говорят, что нужно согласовать все пункты проекта документа. Но нет в мире такого соглашения, которое будет регулировать все проблемы между сторонами. Мы предлагаем подписать данный документ и потом вести переговоры по остальным вопросам", - цитирует Мирзояна «Спутник Армения».
По словам Мирзояна, в Армении и армянском обществе есть обеспокоенность в связи с дальнейшими планами Азербайджана касательно территорий самой Армении.
"Сегодня азербайджанская сторона говорит о "Западном Азербайджане", которая, по их мнению, включает почти всю территорию Армении. Они заверяют, что это не территориальные претензии, но впечатление совершенное противоположное", - отметил министр.
Мирзоян надеется, что климатический саммит COP29 в Баку может способствовать мирному процессу и напомнил, что Армения поддержала Азербайджан в вопросе проведения этого саммита в Баку.
-
- Политика
- 2 октябрь 2024 16:11
-
Политика
-
- 2 октябрь 2024, 17:12
Распоряжением главы государства, Тофиг Гасанов лишен звания генерал-майора юстиции и медали "За Отчизну".
-
- 2 октябрь 2024, 16:11
Прискорбно, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик. Об этом заявил в среду действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
-
- 2 октябрь 2024, 15:06
Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции в Азербайджан и прекращения необоснованного уголовного преследования.
-
Дети лондонского ученого, находящегося под домашним арестом в Азербайджане, призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера использовать предстоящий климатический саммит COP29 в Баку, чтобы добиться освобождения их отца, сообщает Politico.
Написать отзыв