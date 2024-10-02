Ереван обеспокоен темой Западного Азербайджана – Мирзоян

Ереван не видит политической воли со стороны Баку к подписанию согласованной части мирного соглашения, а разговоры о "Западном Азербайджане" создают впечатление территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в среду глава МИД Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

"Мы видим, что азербайджанская сторона просто не хочет подписывать соглашение, выдвигая все новые требования… Они говорят, что нужно согласовать все пункты проекта документа. Но нет в мире такого соглашения, которое будет регулировать все проблемы между сторонами. Мы предлагаем подписать данный документ и потом вести переговоры по остальным вопросам", - цитирует Мирзояна «Спутник Армения».

По словам Мирзояна, в Армении и армянском обществе есть обеспокоенность в связи с дальнейшими планами Азербайджана касательно территорий самой Армении.

"Сегодня азербайджанская сторона говорит о "Западном Азербайджане", которая, по их мнению, включает почти всю территорию Армении. Они заверяют, что это не территориальные претензии, но впечатление совершенное противоположное", - отметил министр.

Мирзоян надеется, что климатический саммит COP29 в Баку может способствовать мирному процессу и напомнил, что Армения поддержала Азербайджан в вопросе проведения этого саммита в Баку.