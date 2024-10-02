Бывший глава Пенитенциарной службы Нахчывана лишен звания и осужден

Распоряжением главы государства, Тофиг Гасанов лишен звания генерал-майора юстиции и медали "За Отчизну".

Как сказано в распоряжении, Гасанов осужден Судом по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

Гасанов был арестован в 2023 году Службой госбезопасности за злоупотребления и взяточничество в крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.