Бывший глава Пенитенциарной службы Нахчывана лишен звания и осужден
Бывший глава Пенитенциарной службы Нахчывана лишен звания и осужден
Распоряжением главы государства, Тофиг Гасанов лишен звания генерал-майора юстиции и медали "За Отчизну".
Как сказано в распоряжении, Гасанов осужден Судом по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.
Гасанов был арестован в 2023 году Службой госбезопасности за злоупотребления и взяточничество в крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.
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