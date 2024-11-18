Совет Европы рекомендовал Азербайджану улучшить реализацию прав нацменьшинств

Консультативный комитета по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств обнародовал очередной пятый цикличный отчет по Азербайджану.

В сообщении Совета Европы отмечается, что Азербайджан как многонациональная страна стремится поощрять этническую культурную, языковую и религиозную терпимость и уважение.

Большинство культур национальных меньшинств соблюдаются , а религиозная терпимость и межрелигиозный диалог занимают видное место в повестке правительства.

Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, защищены Конституцией и политикой мультикультурализма. Однако одного этого недостаточно для гарантии полного и эффективного равенства прав. Более того, ограничения свободы выражения мнений, собраний и объединений ограничивают возможности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, эффективно пользоваться своими правами.

Закон "О медиа" 2021 года усиливает ограничения свободы СМИ, а закон "Об НПО" 2014 года и закон "О политических партиях" 2022 года наносят ущерб свободе выражения мнений и свободе объединений лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, отмечает Консультативный комитет.

Также указывается, что активисты гражданского общества, правозащитники, политические активисты, журналисты и юристы, в том числе из числа национальных меньшинств подвергаются преследованиям.

Несколько статей Закона 2022 года могут помешать созданию политических партий, продвигающих права и участие национальных меньшинств.

В качестве рекомендации к немедленным действиям Консультативный комитет вновь настоятельно призывает власти привести законодательство и практику регистрации и деятельности НПО в соответствие с европейскими стандартами прав человека, чтобы все лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли эффективно пользоваться свободой объединений.

На языках меньшинств существуют ряд СМИ, но недостаточно, наблюдается отсутствие финансирования для медиапроектов, реализуемых самими меньшинствами. Использование языков меньшинств в контактах с госорганами не закреплено законом и ограничивается специальным и устным общением.

Список имен запрещенных для новорожденных, чтобы защитить их от «насмешек, ненависти и унижений» следует пересмотреть.

В сфере образования многие языки национальных меньшинств, включая малочисленные, преподаются на уровне начального образования.

Консультативный комитет настоятельно призывает власти увеличить преподавание языков меньшинствв в общей учебной программе на уровне начального и среднего образования.

Причем не только на территориях, на которых традиционно используются эти языки меньшинств, но и там, где меньшинства проживают в значительном количестве. Кроме того, необходимы усилия по пересмотру учебных материалов для устранения стереотипного и негативного изображения меньшинств, а также следует уделить внимание отражению исторического присутствия армян в Азербайджане.

Консультативный комитет также оценивает ситуацию «в Карабахе», откуда ушли 100 000 армян и настоятельно призывает властям создать политические, правовые и практические условия, необходимые для безопасного, беспрепятственного и устойчивого возвращения перемещенных армян из Карабаха, и создать специальный механизм для решения имущественных вопросов.

Власти также настоятельно призывают провести инвентаризацию, защитить и сохранить все армянские религиозные и культурные объекты и артефакты.

Консультативный комитет настоятельно призывает власти воздерживаться от любых проявлений нетерпимости и распространения этнической ненависти в отношении лиц, принадлежащих к армянской общине, и решительно осуждать их, чтобы способствовать процессу примирения.

Совет Европы также публикует комментарий правительства Азербайджана к заключению консультативного совета.

В нем отмечается, некоторые заявления и выводы в 5-м заключении носят «субъективный характер и неточно отражают текущие реалии в стране».

Консультативный комитет применяет избирательный подход, уделяя больше внимания одной конкретной этнической группе, игнорируя другие, и вопросы, поднятые в основном внешними субъектами, представляющими интересы этой группы, получают непропорционально большое внимание.

Консультативный комитет в значительной степени полагается на информацию/отчеты неустановленных источников, не указывая соответствующих примеров, что затрудняет устранение возможных недостатков», - отмечается в комментарии официального Баку.

Другим вопросом, вызывающим большую обеспокоенность, является непоследовательное применение стандартов к государствам-членам. К некоторым странам относятся по-разному, несмотря на схожие ситуации в отношении прав меньшинств. Права азербайджанцев, которые были насильственно изгнаны со своих родных земель в Армении в результате политики этнической чистки, также должны рассматриваться в рамках Рамочной конвенции.