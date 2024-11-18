Замминистра о выгодах «Стратегии энергоэффективности»

18 ноября в Баку в рамках мероприятий COP29 состоялась презентация Дорожной карты «Стратегии энергоэффективности Азербайджана».

В ходе презентации заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов отметил, что меры по энергоэффективности в Азербайджане могут компенсировать до 25% потребности страны в энергии.

"В некоторых секторах Азербайджана по-прежнему применяются энергетические субсидии, но реализация запланированных мер энергоэффективности позволит отменить субсидии в энергетическом секторе, тем самым сэкономив 0,5-1,0 миллиарда долларов США", - сказал замминистра, не вдаваясь в подробности.

Зейналов также подчеркнул, что повышение энергоэффективности в энергетическом и коммунальном секторах страны может снизить потребление природного газа на 3,5-4,2% и сократить выбросы углекислого газа на 4-10 миллионов тонн углеродного эквивалента.

Заместитель министра напомнил, что в марте 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил создание Фонда энергоэффективности для поддержки мер по энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Целью этого фонда является поддержка внедрения интеллектуальных счетчиков, систем когенерации, а также создание и внедрение энергосберегающих материалов и технологий в Азербайджане.

Дорожная карта энергоэффективности для Азербайджана была разработана при поддержке экспертов Всемирного банка и Европейского Союза и адаптирована к целям инициативы Европейского Союза RePower.

Что касается деятельности Фонда энергоэффективности, согласно распоряжению президента Азербайджана, в фонд будут ежеквартально поступать средства в размере 0,03% от реализации топлива, включая внутренние продажи природного газа, и 0,5% от внутренних продаж АИ. Бензин -92 и дизельное топливо.

Финансовые источники фонда будут формироваться за счет кредитов, грантов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, отчислений международных организаций и других доноров, доходов от управления фондом и других источников, не запрещенных законом. Фонд будет управляться Агентством по регулированию энергетики (AERA).

Фонд сможет предоставлять кредиты для поддержки использования возобновляемых источников энергии и новых технологий в Азербайджане.

Определены кредитные лимиты: малые кредиты (от 1000 манатов до 50 тысяч манатов), средние кредиты (от 50 тысяч манатов до 1 миллиона манатов) и крупные кредиты (от 1 миллиона манатов до 10 миллионов манатов). Малые кредиты будут погашаться через 5 лет, средние кредиты - через 10 лет, а крупные кредиты - через 15 лет.

На одной из панелей, состоявшихся во время COP29, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани заявила, что банк подготовил 10-летнюю Глобальную программу повышения энергоэффективности, на которую выделит около 1,5 миллиарда долларов и дополнительно планируется прилечение 2,5 миллиарда доллров из частного и государственного секторов.