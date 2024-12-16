Совет Евросоюза принял 15-й пакет экономических санкций против России
Совет Евросоюза принял 15-й пакет экономических санкций против России
16 декабря Совет Евросоюза принял новый пакет индивидуальных санкций для ограничения возможностей России вести незаконную агрессию против Украины.
Как сказано в сообщении ЕС, санкции направлены на решение проблемы «обхода предыдущих санкций и нацелены на теневой флот Путина и ослабления военно-промышленного комплекса России».
В списке тех, кто попал под санкции 54 частных лица и 30 организаций.
Что касается лиц, то это военные, ответственные за ракетный удар по детской больнице «Охмадит» в Киеве, менеджеры компаний энергетического сектора, лица ответственные за депортацию украинских детей, а также высокопоставленные должностные лица Северной Кореи.
Что касается организаций, то это российские оборонные и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти, обеспечивающие доходы российскому правительству.
В списке есть химический завод и гражданская авиакомпания, которая участвует в логистической поддержке российских военных.
Впервые ЕС вводит полные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских компаний, поставляющих в Россию компоненты для беспилотников и микроэлектронику.
Что касается «теневого флота Путина», то это, перевозящие российскую нефть и украденное украинское зерно, суда разных стран. После введения санкций их число на сегодня достигло 79.
В новом спике также 32 субъекта, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Это компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов.
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