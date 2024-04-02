Спецпредставитель США по Ирану провел переговоры с Баку, Тбилиси и Ереване
Спецпредставитель США по Ирану провел переговоры с Баку, Тбилиси и Ереване
Спецпредставитель США по Ирану Абрам Пейли совершил региональный визит по столицам Южного Кавказа.
В Баку, Тбилиси и Ереване он провел встречи и переговоры с высокопоставленными чиновниками, где обсуждал санкции против Ирана.
«Конструктивная поездка на Южный Кавказ, где я встретился с высокопоставленными чиновниками и представителями частного сектора, чтобы обсудить иранский режим, соблюдение санкций и усилия по устранению дестабилизирующих действий этого режима», - написал Пейли по итогам визита в своем аккаунте на платформе X.
Отметим, что в Баку он встречался с помощником президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым, замминистра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде и послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком (George Deek).
Constructive trip to the South Caucasus, where I met with senior officials and the private sector to discuss the Iranian regime, sanctions enforcement, and ongoing efforts to address the regime’s destabilizing behavior. The U.S. aims to work with our partners to advance a positive vision for the region.
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