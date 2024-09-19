США и Сербия подписали соглашение о «стратегическом партнерстве» по энергетике

США и Сербия подписали соглашение о «стратегическом партнерстве» по энергетике

США и Сербия в среду подписали соглашение о «стратегическом партнерстве» в энергетическом секторе, направленное на «расширение возможностей американских компаний инвестировать в этот сектор Сербии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Соглашение может способствовать укреплению энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе и переходу Сербии к зеленой энергетике — целям, которые разделяют наши страны и которые принесут пользу обеим нашим странам», — сказал заместитель госсекретаря по экономике, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандес министру иностранных дел Сербии Марко Джуричу во время церемонии подписания.

Сербия, пророссийская страна, не входящая в ЕС, занимает третье место в Европе по запасам лития — важнейшего компонента для производства электромобилей и аккумуляторов. В прошлом месяце Белград подписал соглашение с Францией о сотрудничестве в разведке и разработке критически важного и стратегического сырья, аналогичное соглашению, подписанному с Евросоюзом в июле.

Представители Госдепартамента заявили, что США призвали Сербию принять стандарты открытости и прозрачности в государственных закупках, установленные Всемирным банком, ВТО и другими международными структурами.