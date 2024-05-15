США обещали санкции, если закон «об иностранных агентах» в Грузии вступит в силу
США обещали санкции против Грузии, если закон «об иностранных агентах» вступит в силу
Во вторник Соединенные Штаты заявили, что применят ограничения на поездки и финансовые санкции к лицам, причастным принятию закона «об иностранных агентах» в Грузии, заявил находящийся в Тбилиси помощник госсекретаря Джим О'Брайен.
«Если закон вступит в противоречие с нормами ЕС, и произойдет подрыв демократии и насилие против мирных протестующих, тогда будут введены ограничения. Это финансовые ограничения и/или ограничения на поездки для лиц, ответственных за это", - заявил О'Брайен в своем обращении к СМИ после переговоров с грузинскими официальными лицами.
За последнюю неделю десятки тысяч протестующих вышли на улицы в Тбилиси и других городов, пытаясь помешать принять пророссийский закон, который ставит вне закона сотни НПО и СМИ.
Тем не менее, законопроект был принят большинством членов парламента. "Мы ожидаем, что президент Грузии наложит вето", - заявила во вторник днем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
«Мы открыто заявляли, что этот закон противоречит демократическим ценностям и еще больше отдалит Грузию от Евросоюза и НАТО. Если этот закон будет принят, он заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией", - подчеркнула она.
Находящийся в Тбилиси, Джим О’Брайен встретился с премьер-министром и другими официальными лицами, включая основателя правящей партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра, а ныне фактического правителя Грузии, бизнесмена Бидзину Иванишвили.
«Бывший премьер-министр сказал, что не будет встречаться со мной, потому что он находится под санкциями, но на данный момент в отношении него нет никаких санкций. Такая дезинформированность столь влиятельного человека шокирует и разочаровывает», – сказал О`Брайен.
«Приводить этот довод в качестве причины для того, чтобы не встречаться с один из самых важных партнеров Грузии, значит ставить свой личный интерес выше конституционных обязательств страны - больше работать с международными партнерами и вступить в ЕС и НАТО", - отметил О`Брайен.
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