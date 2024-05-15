Блинкен с гитарой в руках поднял украинский дух в Киеве

Пока Украина изо всех сил пытается отразить россйиское наступление на Харьков, госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вышел на сцену в баре в Киеве и сыграл на гитаре хит Нила Янга 1989 года "Rockin' in the Free World" в сопровождении местной группы.

Двухдневная поездка Блинкена в Украину — четвертая с начала войны — стала «четким сигналом украинцам, что они не одиноки», сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

Главный дипломат США заверил украинцев, что миллиарды долларов американской военной помощи, которые поступают украинцам, будут иметь «реальное значение» на поле боя.

Украина, однако, дала понять, что ей срочно нужны две батареи противоракетной обороны «Пэтриот» для защиты Харькова, сказал Блинкену президент Владимир Зеленский.

На вопрос корреспондента TURAN, можно ли ожидать объявления о новом пакете помощи от госсекретаря во время этой поездки, Патель заявил, что не будет опережать госсекретаря.

Во время выступления в Киеве во вторник днем Блинкен заявил, что Россия «отправляет волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, построенные с использованием устройств и деталей, поставляемых Китаем».

"Ближайшие недели и месяцы потребуют большого усилия украинцев, которые и так уже многим пожертвовали", - подчеркнул Блинкен и добавил, что прибытие американского оборудования на сумму более миллиарда долларов поможет стабилизировать фронт.

Американцы «понимают», что их поддержка Украины укрепляет безопасность США и их союзников. «Они понимают, что если Путин достигнет своих целей здесь в Украине, то он не остановится и пойдет дальше».

«Американцы хотят знать, что у нас есть план, как добиться того, чтобы Украина крепко стояла на своих ногах – в военном, экономическом, демократическом отношении – чтобы поддержка Америки могла перейти к более устойчивому развитию. И у нас есть план, и мы работаем вместе с Украиной и широкой сетью партнеров над его реализацией», - отметил Блинкен.