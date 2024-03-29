США отвергают критику Москвы по поводу встречи в Брюсселе

Соединенные Штаты в четверг отвергли критику МИД России по поводу предстоящей трехсторонней встречи Армения-США-ЕС в Брюсселе после того, как пресс-секретарь Мария Захарова назвала предстоящую встречу «усилиями Запада для разрыва союза Армении с Россией».

"Некоторая турбулентность, которую мы наблюдаем в регионе, вызвана действиями России в последние несколько месяцев", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Что касается этой встречи в Брюсселе, то как я уже говорил, она будет сосредоточена на экономической устойчивости Армении, которая работает над диверсификацией своего торгового партнерства и решением гуманитарных потребностей, и ни на чем другом».

Госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр планируют принять участие в трехсторонней встрече США-ЕС с Арменией на следующей неделе в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Пашиняном.

Ранее в четверг российские СМИ цитировали Захарову, заявившую, что «такие встречи вызывают беспокойство в большинстве стран региона», поскольку они направлены на то, чтобы «дать возможность Западу с его крайне деструктивными подходами более прочно закрепиться на Южном Кавказе, создавая там новые разделительные линии, заставляя страны региона следовать антироссийской линии».