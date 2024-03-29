США отвергают обеспокоенность Москвы по поводу встречи в Брюсселе
США отвергают критику Москвы по поводу встречи в Брюсселе
Соединенные Штаты в четверг отвергли критику МИД России по поводу предстоящей трехсторонней встречи Армения-США-ЕС в Брюсселе после того, как пресс-секретарь Мария Захарова назвала предстоящую встречу «усилиями Запада для разрыва союза Армении с Россией».
"Некоторая турбулентность, которую мы наблюдаем в регионе, вызвана действиями России в последние несколько месяцев", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Что касается этой встречи в Брюсселе, то как я уже говорил, она будет сосредоточена на экономической устойчивости Армении, которая работает над диверсификацией своего торгового партнерства и решением гуманитарных потребностей, и ни на чем другом».
Госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр планируют принять участие в трехсторонней встрече США-ЕС с Арменией на следующей неделе в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Пашиняном.
Ранее в четверг российские СМИ цитировали Захарову, заявившую, что «такие встречи вызывают беспокойство в большинстве стран региона», поскольку они направлены на то, чтобы «дать возможность Западу с его крайне деструктивными подходами более прочно закрепиться на Южном Кавказе, создавая там новые разделительные линии, заставляя страны региона следовать антироссийской линии».
-
- Энергетика
- 29 март 2024 07:45
-
Политика
-
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта принял посла по особым поручениям МИД РФ Павла Князева. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией на двусторонней и многосторонней основе.
-
- 29 март 2024, 22:59
Посол Марк Либби встретился с адвокатами, представляющими задержанных в Азербайджане журналистов. Об этом говорится в сообщении посольства США в Баку от 29 марта.
-
- 29 март 2024, 20:38
Американский сенатор Марко Рубио упомянул 29 марта о деле Губада Ибадоглу.
-
- 29 март 2024, 16:49
28 марта Хатаинский суд Баку не отклонил ходатайство о переводе под домашний арест Алескера Мамедли - юридического учредителя интернет канала Toplum TV.
Написать отзыв