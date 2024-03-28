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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США отвергли критику Азербайджана по поводу предстоящей встрече в Брюсселе

В среду Вашингтон отверг критику Баку по поводу  трехсторонней встречи США, ЕС и Армении в Брюсселе, которая касается лишь Армении. 

«В центре внимания этой встречи 5 апреля  основное внимание будет уделено  экономической устойчивости, чтобы помочь Армении диверсифицировать свои торговые связи и решить гуманитарные потребности. Я не понимаю, почему это должно быть проблемой для какой-либо страны», - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос TURAN.

Так Миллер отреагировал на заявление своего азербайджанского коллеги Айхана Гаджизаде, который обвинил  ЕС и США в «негативном воздействии» на мирный процесс, создании новых «разделяющих» линий и «дестабилизирующие действия» .

«Я конечно же не согласен с подобными оценками «, - сказал Миллер. 

Он отметил, что госсекретарь Блинкен и глава USAID Саманта Пауэр примут участие  в трехсторонней встрече США-ЕС-Армения вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Пашиняном.

Будут ли обсуждаться вопросы, связанные с Азербайджаном? На этот вопрос Миллер ответил, что это «возможно», но это «не будет в центре внимания». 

«Встреча в Брюсселе будет  посвящена экономической устойчивости Армении, диверсификации ее торговых партнеров и удовлетворению ее гуманитарных потребностей».

На следующей неделе Блинкен поедет в Брюссель для участия во встрече министров иностранных дел НАТО 4 апреля, и проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, министром иностранных дел Украины Кулебой.

Перед Бельгией Блинкен также посетит Францию 1 апреля, где встретится с президентом Макроном в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, усилия по предотвращению эскалации конфликта в Газе.

На вопрос TURAN о разногласиях между США и Францией по поводу комментариев Макрона о направлении военнослужащих в Украину, Миллер подтвердил позицию Вашингтона, что США «не собираются отправлять войска в Украину». 

 

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