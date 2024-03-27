Ален Симонян: Эти четыре села – не территория Армении

Ален Симонян: Эти четыре села – не территория Армении

Армения не собирается сдавать села Тавушской области, заявил журналистами 27 марта спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, 4 села, о которых идет речь, не являются территорией Армении.

«Я ищу тех людей, которые придут и докажут, что эти села находятся на территории Армении», - сказал он.

Напомним, что ранее о необходимости вернуть Азербайджану 4 села Газахского района, оккупированных армянами в начале 90-х годов заявил премьер Армении Никол Пашинян.