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(9 часов назад)
Ален Симонян: Эти четыре села – не территория Армении

Ален Симонян: Эти четыре села – не территория Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ален Симонян: Эти четыре села – не территория Армении

Армения не собирается сдавать села Тавушской области, заявил журналистами 27 марта спикер парламента  Армении Ален Симонян. По его словам,  4 села, о которых идет речь, не являются территорией Армении.

«Я ищу тех людей, которые придут и докажут, что эти села находятся на территории Армении», - сказал он.

Напомним, что ранее о необходимости вернуть Азербайджану 4 села Газахского района, оккупированных армянами в начале 90-х годов заявил премьер Армении Никол Пашинян.

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