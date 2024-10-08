На состоявшемся 8 октября заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики обсуждался проект решения об избрании глав рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

На заседании депутаты вновь подвергли критике США. Одновременно была избрана рабочая группа по межпарламентским связям с Америкой по главе с Самедом Сеидовым. Он заявил, что отношения с США следует пересмотреть, включая сферу обороны.

«Нам необходимо пересмотреть помощь USAID, которая вызывает провокации в регионе. У них другие намерения. Полагаю, что наше письмо будет проанализировано в МИД Азербайджана и будут приняты соответствующие решения», - сказал он.

Далее он сказал, что хотя США и поддержали проведение COP29 в Азербайджане, они «пытаются сорвать это мероприятие через Госдепартамент». Это вызывает сомнения в искренности США.

Депутат Сиявуш Новрузов заявил, что за последние 50 лет США прямо или косвенно участвовали в войнах во всем мире, а депутат Вугар Искендеров заявил, что USAID стране не нужен.

Вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров заявил, что односторонние и предвзятые взгляды США в отношении Азербайджан совершенно неприемлемы. По его словам, США в очередной раз демонстрируют двойные стандарты, занимая «фальшивую и лицемерную позицию».

«Претензии официальных лиц США в адрес Азербайджана являются ничем иным, как поощрением сепаратизма и реваншистских сил в Армении», - отметил он.

Позже на заседании был избран руководитель рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса по 101 стране.

В то же время, была распущена рабочая группа по межпарламентским связям с Францией. Вместо этого была создана группа по межпарламентским отношениям с Афганистаном во главе с депутатом Муса Гасымлы.