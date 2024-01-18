США считают хуситов террористами, и призывают Иран сдержать их
США считают хуситов террористами, и призывают Иран сдержать их
Администрация Байдена в среду объявила повстанцев-хуситов «особой глобальной террористической группой» на фоне их атак на коммерческие суда в Красном море.
Отвечая на вопросы TURAN, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США продолжат убеждать хуситов, что их атаки на коммерческие суда должны прекратиться, и что США готовы предпринять дополнительные меры, если они не образумятся.
Говоря о последних заявлениях министра иностранных дел Ирана, который утверждал, что нападения хуситов в Красном море связаны с войной в секторе Газа, Миллер сказал, что это утверждение «абсурдно», поскольку торговые суда, атакованные хуситами, не являются израильскими или американскими.
«Поэтому послание Ирану такое же, как и хуситам, которые нападают на безоружные гражданские суда в международных водах, не имеют ничего общего с конфликтом в Газе, и мы сделаем все необходимое, чтобы прекратить эти нападения.
Эскалация не в интересах Ирана, и он должен послать очень четкий сигнал всем своим сторонникам, чтобы они прекратили разжигать нестабильность во всем регионе», — пригрозил Миллер.
Политика
-
- 18 январь 2024, 23:21
Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".
-
- 18 январь 2024, 17:53
Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны 18 января были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка.
-
- 18 январь 2024, 16:03
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%. В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тысяч человек прошли регистрацию в качестве субъектом микропредпринимательства.
-
- 18 январь 2024, 15:42
В Бакинском апелляционном суде 18 января под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.
Написать отзыв