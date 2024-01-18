США считают хуситов  террористами, и призывают Иран сдержать их

Администрация Байдена в среду объявила повстанцев-хуситов «особой глобальной террористической группой» на фоне их атак на коммерческие суда в Красном море.

Отвечая на вопросы TURAN, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США продолжат убеждать хуситов, что их атаки на коммерческие суда должны прекратиться, и что США готовы предпринять дополнительные меры, если они не образумятся.

Говоря о последних заявлениях министра иностранных дел Ирана, который утверждал, что нападения хуситов в Красном море связаны с войной в секторе Газа, Миллер сказал, что это утверждение «абсурдно», поскольку торговые суда, атакованные хуситами, не являются израильскими или американскими.

«Поэтому послание Ирану такое же, как и хуситам, которые нападают на безоружные гражданские суда в международных водах, не имеют ничего общего с конфликтом в Газе, и мы сделаем все необходимое, чтобы прекратить эти нападения.

Эскалация не в интересах Ирана, и он должен послать очень четкий сигнал всем своим сторонникам, чтобы они прекратили разжигать нестабильность во всем регионе», — пригрозил Миллер.