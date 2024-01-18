Иран лжет, что не поставляет дроны России

США в среду опровергли утверждения Ирана о том, что он не поставлял в Россию дроны или ракеты, которыми бомбят Украину.

"Это явная ложь, и факты говорят сами за себя", - заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Ранее в Давосе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что Киев «не предоставил никаких доказательств», подтверждающих использование иранского оружия против Украины.

Он также добавил, что Иран несколько раз спрашивал Россию, применяли ли они какое-либо оружие иранского производства против Украины, и «они ответили, что нет».

Президент Джо Байден в среду собрал высших лидеров Конгресса в Белом доме, чтобы подчеркнуть потребности Украины в безопасности. «Байден четко сказал: продолжающаяся бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянс НАТО и остальной свободный мир», — говорится в сообщении Белого дома.

Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать сильный сигнал о решимости США.