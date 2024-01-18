От ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом выиграют Россия и Иран – Козларич
От ухудшения отношений между Азербайджаном и Западов выиграют Россия и Иран – Козларич
Ричард Козларич, бывший посол США в Азербайджане, полагает, что отношения между Западом и Азербайджаном в этом году только ухудшятся «из-за притеснения оппозиции и саботажа Баку посреднических усилий США и ЕС по Карабаху», сказал он в беседе с вашингтонским корреспондентом Turan.
"Россия и Иран извлекают выгоду из этого. Ильхам Алиев считает, что может игнорировать давление Вашингтона в отношении реформ и мира", - подчеркнул Козларич, который был послом США в Азербайджане в 1994–1997 гг.
Говоря о Карабахе, бывший посол заявил, что не видит никакого движения к реальному миру в 2024 году. «Ничего не произойдет до президентских выборов в Азербайджане в феврале и проведения COP29 в ноябре. Поэтому, дипломатический процесс может начаться к концу 2024 года", - сказал он.
Пограничные проблемы носят отвлекающий характер. Азербайджан не хочет вести переговоры о «долговечном и достойном» мирном соглашении с Арменией. «Баку хочет навязать свою идею мира», - считает дипломат.
Что касается февральских выборов, то они не будут отличаться от предыдущих. "Они не будут ни свободными, ни справедливыми. Алиев победит - это предопределено. Я сожалею, что для оправдания этого продолжаются нарушения прав человека", - заключил Ричард Козларич.
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1 отзыв
Акпер
2024-01-18
Это так, от ухудшения отношений между Азербайджаном и Западов выиграют Россия и Иран. Только президенту это неинтересно. Не приоритет вообще. Надо власть удержать любой ценой.