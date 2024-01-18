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(3 часа назад)
От ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом выиграют Россия и Иран – Козларич

От ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом выиграют Россия и Иран – Козларич

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

От ухудшения отношений между Азербайджаном и Западов выиграют Россия и Иран – Козларич

Ричард Козларич, бывший посол США в Азербайджане, полагает, что отношения между Западом и Азербайджаном в этом году только ухудшятся «из-за притеснения оппозиции и саботажа Баку посреднических усилий США и ЕС по Карабаху», сказал он в беседе с вашингтонским корреспондентом Turan.

"Россия и Иран извлекают выгоду из этого.  Ильхам Алиев считает, что может игнорировать давление Вашингтона в отношении реформ и мира", - подчеркнул Козларич, который был послом США в Азербайджане в 1994–1997 гг.

Говоря о Карабахе, бывший посол заявил, что не видит никакого движения к реальному миру в 2024 году. «Ничего не произойдет до президентских выборов в Азербайджане в феврале и проведения COP29 в ноябре. Поэтому, дипломатический процесс может начаться к концу 2024 года", - сказал он.

Пограничные проблемы носят отвлекающий характер. Азербайджан не хочет вести переговоры о «долговечном и достойном» мирном соглашении с Арменией. «Баку хочет навязать свою идею мира», - считает дипломат.

Что касается февральских выборов, то  они не будут отличаться от предыдущих.  "Они не будут ни свободными, ни справедливыми. Алиев победит - это предопределено. Я сожалею, что для оправдания этого продолжаются нарушения прав человека", - заключил Ричард Козларич.

1 отзыв

  • Акпер

    2024-01-18

    Это так, от ухудшения отношений между Азербайджаном и Западов выиграют Россия и Иран. Только президенту это неинтересно. Не приоритет вообще. Надо власть удержать любой ценой.

    Cavab ver

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