США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты»

Соединенные Штаты в четверг объявили о новых санкциях против высокопоставленных чиновников правительства «Грузинской мечты» за жестокое подавление протестов населения.

«Мы вводим санкции против двух грузинских чиновников, включая министра внутренних дел, в связи с насилием против протестующих. Великобритания и другие европейские страны недавно предприняли аналогичные действия. Мы едины в привлечении к ответственности тех, кто подрывает права человека в Грузии», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Кроме главы МВД, санкции ведены и против замначальника Департамента спецопераций МВД а Мирза Кезевадзе.

Госдепартамент также введет визовые ограничения против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, участвующих в насилие против протестующих. Кроме того, санкции затронут должностных лиц муниципальных органов власти за ограничения основных свобод, включая право свободно голосовать, — сказал Миллер.

«США используют имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности виновных в нарушении прав в Грузии, — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

Он добавил, что последние санкции следуют за визовыми мерами, о которых США объявили на прошлой неделе.

«США решительно осуждают продолжающееся жестокое насилие со стороны «Грузинской мечты» против граждан страны - протестующих, представителей СМИ, оппозиции и правозащитников. Мы считаем, что партия «Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого желает грузинский народ, и предусматривает грузинская конституция», - отметил он.