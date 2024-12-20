Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку

Львы вернулись на свое законное место на исторической башне железнодорожного вокзала Баку, их замысловатые рельефы теперь восстановлены в своем прежнем великолепии. Поврежденные во время капитального ремонта в 2019 году, барельефы львов были кропотливо отремонтированы и воссозданы, вдохнув новую жизнь в культовое здание.

Железнодорожная станция, принадлежащая Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» (ADY), была построена в 1884 году в мавританском архитектурном стиле. Значительная реконструкция в 1926 году добавила элементы, вдохновленные Дворцом Ширваншахов, внедрив в ее фасад отчетливо восточную эстетику. Однако с годами здание пострадало от износа и запустения, утратив большую часть своего первоначального очарования.

К 2015 году станция прошла комплексную реконструкцию, чтобы восстановить ее величие. Хотя большая часть работы преуспела в омоложении достопримечательности, барельефы львов, неотъемлемые от характера башни, оставались в плачевном состоянии, оставляя местных жителей и посетителей в унынии. Отсутствие этих сложных скульптур вызвало всеобщее разочарование, превратив реставрацию в давний вопрос для общественности.

Недавние реставрационные работы, выполненные опытными мастерами, включали в себя воспроизведение оригинальных барельефов с тщательным вниманием к деталям. Обновленные львы теперь стоят как гордые стражи станции, их возвращение символизирует приверженность города сохранению своего архитектурного наследия.

«Отрадно видеть, как эта часть нашей истории возвращается к жизни», — сказала Лейла Гулиева, местная жительница, которая посещала станцию ​​на протяжении десятилетий. «Львы — это не просто украшения; они часть идентичности Баку».

Железнодорожный вокзал остается важным транспортным узлом для азербайджанской столицы, соединяя пассажиров с городами по всей стране и за ее пределами. С реставрацией львов вокзал снова отражает свое историческое и культурное значение, выступая в качестве свидетельства богатого архитектурного наследия Баку.

Проходя через ворота этой легендарной достопримечательности, путешественники теперь могут полюбоваться величественными львами на башне, чей бдительный взгляд напоминает всем о непреходящем сочетании истории и прогресса в городе.