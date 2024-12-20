  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly Cloudy10.20 C
  • Суббота, 21 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку
A- A A+
AZ EN
Кямал Али
Кямал Али

Эксперт, обозреватель

Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку

Львы вернулись на свое законное место на исторической башне железнодорожного вокзала Баку, их замысловатые рельефы теперь восстановлены в своем прежнем великолепии. Поврежденные во время капитального ремонта в 2019 году, барельефы львов были кропотливо отремонтированы и воссозданы, вдохнув новую жизнь в культовое здание.

Железнодорожная станция, принадлежащая Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» (ADY), была построена в 1884 году в мавританском архитектурном стиле. Значительная реконструкция в 1926 году добавила элементы, вдохновленные Дворцом Ширваншахов, внедрив в ее фасад отчетливо восточную эстетику. Однако с годами здание пострадало от износа и запустения, утратив большую часть своего первоначального очарования.

К 2015 году станция прошла комплексную реконструкцию, чтобы восстановить ее величие. Хотя большая часть работы преуспела в омоложении достопримечательности, барельефы львов, неотъемлемые от характера башни, оставались в плачевном состоянии, оставляя местных жителей и посетителей в унынии. Отсутствие этих сложных скульптур вызвало всеобщее разочарование, превратив реставрацию в давний вопрос для общественности.

Недавние реставрационные работы, выполненные опытными мастерами, включали в себя воспроизведение оригинальных барельефов с тщательным вниманием к деталям. Обновленные львы теперь стоят как гордые стражи станции, их возвращение символизирует приверженность города сохранению своего архитектурного наследия.

«Отрадно видеть, как эта часть нашей истории возвращается к жизни», — сказала Лейла Гулиева, местная жительница, которая посещала станцию ​​на протяжении десятилетий. «Львы — это не просто украшения; они часть идентичности Баку».

Железнодорожный вокзал остается важным транспортным узлом для азербайджанской столицы, соединяя пассажиров с городами по всей стране и за ее пределами. С реставрацией львов вокзал снова отражает свое историческое и культурное значение, выступая в качестве свидетельства богатого архитектурного наследия Баку.

Проходя через ворота этой легендарной достопримечательности, путешественники теперь могут полюбоваться величественными львами на башне, чей бдительный взгляд напоминает всем о непреходящем сочетании истории и прогресса в городе.

Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку
Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку Львам вернули их славу на историческом железнодорожном вокзале Баку

Написать отзыв

Общество

  • Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку ветренную погоду Общество
    • 21 декабрь 2024, 14:15

    Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку ветренную погоду

    В воскресенье, 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова синоптики прогнозируют изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 9-11° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

    Читать далее
  • Жилищные коллизии в «Кавказском Дубае» Общество
    • 21 декабрь 2024, 13:54

    Жилищные коллизии в «Кавказском Дубае»

    Баку, часто называемый «Кавказским Дубаем», все больше становится известен систематическими нарушениями жилищных прав жителей. Во время городских реноваций и строительства элегантных новых зданий тысячи семей в столице Азербайджана были незаконно лишены своих домов. Многие, осознавая тщетность сопротивления, соглашаются на неадекватную денежную компенсацию за свое незаменимое имущество. Меньшинство, веря в Жилищный кодекс, требует от строительных компаний справедливой компенсации, но часто теряет все — и свои дома, и любую форму возмещения.

    Читать далее
  • При поддержке Azercell состоялся «Лагерь информатики» Общество
    • 21 декабрь 2024, 11:58

    При поддержке Azercell состоялся «Лагерь информатики»

    Азербайджанская команда представит страну на трех престижных международных олимпиадах Успешно продолжается подготовка юных программистов, которые представят Азербайджан на международных олимпиадах. В рамках сотрудничества Azercell, Министерства науки и образования и Института образования в Бакинской высшей школе нефти был организован очередной «Лагерь информатики».

    Читать далее
  • Землетрясения на азербайджано-армянской границе Общество
    • 21 декабрь 2024, 11:09

    Землетрясения на азербайджано-армянской границе

    Минувшей ночью произошли три землетрясения на армяно-азербайджанской границе магнитудами 4.8, 3 и 3.8, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей