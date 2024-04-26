США взаимодействуют с ЕС для пресечения вмешательства России в выборы по всему миру

США взаимодействуют с ЕС для пресечения вмешательства России в выборы по всему миру

Соединенные Штаты заявили в четверг, что тесно сотрудничают с ЕС в целях борьбы с вмешательством России в предстоящий избирательный процесс.

До выборов в Европейский парламент осталось всего несколько недель, и свежие разоблачения в шпионаже в этом законодательном органе вызывают беспокойство. В свою очередь, ряд европейских правительств и спецслужбы заявили об операции по дезинформации против этих стран.

Так в прошлом месяце чешское правительство ввело санкции против ряда лиц после того, как была раскрыта пророссийская операция по оказанию влияния. Утверждается, что членам Европейского парламента были предложены деньги для продвижения российской пропаганды.

На вопрос TURAN, обеспокоены ли США потенциальными попытками России сорвать европейские выборы, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сказал, что Вашингтон внимательно следит за любым потенциальным вмешательством в выборы «со стороны таких враждебных субъектов, как Российская Федерация».

В связи с рекордным количеством выборов по всему миру в этом году Центр глобального взаимодействия Госдепартамента помогает союзникам США предотвратить влияние российской и китайской дезинформации на избирателей.