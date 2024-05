США заявили, что «поддерживают грузинский народ»

Соединенные Штаты в среду решительно осудили насилие против протестующих в Грузии, которые проводили мирные демонстрации против инспирированного Кремлем закона об иностранном влиянии, и дали понять, что «поддерживают грузинский народ», сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

"Мы обеспокоены усилением давления на гражданское общество и оппозиционных партий", - заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос TURAN.

«Так не ведет себя страна, стремящаяся в ЕС, и это еще один пример того, как Грузия сходит с евроатлантической траектории», - отметил источник.

Полиция по охране общественного порядка в Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы по толпе, в то время как десятки тысяч размахивали флагами Грузии и ЕС у здания парламента вторую ночь подряд.

Правительство Грузии утверждавет, что законопроект направлен на обеспечение «прозрачности», и отвергает, что он противоречит европейским ценностям.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в среду обвинил НПО страны в попытках «повторно устроить революцию» в Грузии, а также в «гей-пропаганде» и нападках на Грузинскую православную церковь.

В отдельном заявлении в среду вечером пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что члены правящей партии Грузии ясно дали понять, что цель закона состоит в том, чтобы заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии.

«Этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» ставят Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции.

Мы 32 года оказывали помощь Грузии для укрепления экономики страны, демократии и сдерживанию российской агрессии. Все это фундаментально подрывает отношения, которые мы установили с правительством и народом Грузии", - отметил Миллер.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его право, чтобы его голос был услышан. Мы осуждаем применение насилия против мирных протестов, в том числе против журналистов, освещающих демонстрации. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить протестующим продолжать свое право на мирное выражение мнений», - подчеркнул он.

