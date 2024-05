ABŞ "gürcü xalqını dəstəklədiyini" bildirib

Çərşənbə günü Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanda təşəbbüsü Kremlə aid olan xarici təsir haqqında qanuna etiraz əlaməti olaraq dinc nümayişlər keçirən etirazçılara qarşı zorakılığı qətiyyətlə pisləyib və "gürcü xalqını dəstəklədiyini" bildirib, xəbəri Turan-ın Vaşinqtondakı müxbiri verib.

"Biz vətəndaş cəmiyyətinə və müxalif partiyalara təzyiqin güclənməsindən narahatıq", deyə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Turan-ın sorğusuna cavabda bildirib.

"Aİ-yə can atan ölkə belə davranmır və bu, Gürcüstanın Şimali Atlantika trayektoriyasından necə çıxdığının daha bir nümunəsidir", deyə mənbə qeyd edib.

On minlərlə insan iki gecədir ardıcıl olaraq parlamentin binası qarşısında Gürcüstan və Aİ bayraqları dalğalandırdığı bir vaxtda Tbilisidə ictimai asayişi qoruyan polis izdihama qarşı gözyaşardıcı qazdan və supüskürdücülərdən istifadə edib.

Gürcüstan hökuməti qanun layihəsinin "şəffaflığın" təmin edilməsinə yönəldiyini iddia edir və onun Avropa dəyərlərinə zidd olduğunu təkzib edir.

Çərşənbə günü baş nazir İrakli Kobahidze ölkə QHT-lərini Gürcüstanda "təkrar inqilab törətmək" cəhdində, habelə "gey təbliğatında" və Gürcüstan pravoslav kilsəsinə hücumlarda ittiham edib.

Çərşənbə günü axşam Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller ayrıca bəyanatında qeyd edib ki, Gürcüstanın hakim partiyasının üzvləri qanunun məqsədinin tənqidi səsləri susdurmaqdan və Gürcüstanın fəal vətəndaş cəmiyyətini dağıtmaqdan ibarət olduğunu bildiriblər.

"Bu qanun və "Gürcü arzusu"nun anti-Qərb ritorikası Gürcüstanı təhlükəli trayektoriyaya yönləndirir. Gürcüstan hökumətinin bəyanatları və hərəkətləri Aİ və NATO-ya üzvlüyün əsasını təşkil edən demokratik dəyərlərlə bir araya sığmır və beləliklə, Gürcüstanın avroatlantik inteqrasiya yolunu təhlükə altına qoyur.

Biz 32 il ölkə iqtisadiyyatının, demokratiyasının inkişafı və Rusiyanın təcavüzünün qarşısının alınması üçün Gürcüstana yardım etmişik. Bütün bunlar bizim Gürcüstan hökuməti və xalqı ilə qurduğumuz münasibətləri kökündən pozur", deyə Miller qeyd edib.

"Biz gürcü xalqını və onun səsini eşitdirmək hüququnu dəstəkləyirik. Biz dinc etirazlara, o cümlədən nümayişləri işıqlandıran jurnalistlərə qarşı zorakılıq tətbiq olunmasını pisləyirik. Dinc nümayişlərin və söz azadlığının boğulması üçün gücdən istifadə qəbuledilməzdir və biz hakimiyyəti etirazçıların dinc ifadə azadlığı hüququndan istifadəni davam etdirməsinə imkan verməyə çağırırıq", deyə o qeyd edib.

