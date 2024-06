Суд продлил срок ареста журналистки Наргиз Абсаламовой

Хатаинский суд Баку 11 июня удовлетворил представление следствия о продлении ареста журналистки Наргиз Абсаламовой, обвиняемой в контрабанде по «делу AbzasMedia».

Суд продлил срок ее ареста еще на 3 месяца, сообщила Turan адвокат Шахла Гумбатова.

«Следственный орган заявил о необходимости проведения дополнительных следственных действий. Если в этот период Абсаламова будет на свободе, то сможет общаясь с другими лицами помешать следствию», - сказала адвокат. Защита считает эти утверждения необоснованными и намерена подать апелляцию.

Накануне суд также продлил срок ареста еще двух фигурантов этого дела -Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой.

Вопрос о продлении срока ареста директора и главного редактора Abzas Media – Ульви Гасанлы и Вагифгызы отложено на 12 июня.

* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

