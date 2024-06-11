Суд продлил срок ареста журналистки Наргиз Абсаламовой
Суд продлил срок ареста журналистки Наргиз Абсаламовой
Хатаинский суд Баку 11 июня удовлетворил представление следствия о продлении ареста журналистки Наргиз Абсаламовой, обвиняемой в контрабанде по «делу AbzasMedia».
Суд продлил срок ее ареста еще на 3 месяца, сообщила Turan адвокат Шахла Гумбатова.
«Следственный орган заявил о необходимости проведения дополнительных следственных действий. Если в этот период Абсаламова будет на свободе, то сможет общаясь с другими лицами помешать следствию», - сказала адвокат. Защита считает эти утверждения необоснованными и намерена подать апелляцию.
Накануне суд также продлил срок ареста еще двух фигурантов этого дела -Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой.
Вопрос о продлении срока ареста директора и главного редактора Abzas Media – Ульви Гасанлы и Вагифгызы отложено на 12 июня.
* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
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