Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

Совет казиев Управления мусульман Кавказа в своей фетве по случаю наступающего Гурбан-байрама, сделал ряд напоминаний и рекомендаций, каксающихся жертвенных животных.

Также рекомендации касаются соблюдения религиозных правил при жертвоприношении, и особенно чистоты.

В этом году Гурбан-байрам приходится на 16 июня. По шариату, жертвоприношения можно делать 3 дня, начиная с 16 июня.

В этот день в мечетях страны пройдут праздничные молитвы.

В Азербайджане в этом году праздничными днями Гурбан-Байрама объявлены пять дней – с 15 по 19 июня.