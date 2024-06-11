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(3 часа назад)
Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

Совет казиев Управления мусульман Кавказа в своей фетве по случаю наступающего Гурбан-байрама, сделал ряд напоминаний и рекомендаций, каксающихся жертвенных животных.

Также рекомендации касаются соблюдения религиозных правил при жертвоприношении, и особенно чистоты.

В этом году Гурбан-байрам приходится на 16 июня.  По шариату, жертвоприношения можно делать  3 дня, начиная с 16 июня.

В этот день в мечетях страны пройдут праздничные молитвы.

В Азербайджане в этом году праздничными днями Гурбан-Байрама объявлены пять дней – с 15 по 19 июня.

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