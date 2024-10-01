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(23 минуты назад)
Украина может нанести удар по России с помощью самодельного оружия, заявляют США

Украина может нанести удар по России с помощью самодельного оружия, заявляют США

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Украина может нанести удар по России с помощью собственного оружия, заявляют США

В понедельник Соединенные Штаты дали понять, что Украина может наносить удары глубоко внутри России собственным оружием и без разрешения Запада.

«У Украины действительно есть огромное количество материала для самообороны», — заявил на  брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

«Она суверенная страна и может использовать оружие, которое производит самостоятельно, и такого оружия у нее много», — подчеркнул он.

Недавно Киев осуществил успешные атаки на цели на территории России с помощью собственных беспилотников большой дальности.

Миллер сказал, что США продолжают инвестировать в развитие оборонно-промышленной базы Украины. «Мы всегда ищем дополнительные возможности, чтобы оказать им помощь. Президент Байден в четверг сообщил о дополнительной помощи в сфере безопасности на 8 миллиардов долларов», — сказал он.

На вопрос TURAN, почему Вашингтон не может позволить Украине использовать американское оружие для ответного удара, Миллер уклончиво ответил, что США рассматривают все возможности для оказания поддержки Украине.

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