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Баку ожидает исполнения Тегераном приговора совершившего нападение на азербайджанское посольство
Баку ожидает исполнения Тегеранаом приговора в отношении лица, совершившего вооруженную атаку на азербайджанское посольство в Иране в январе 2023 года.
Как сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджан Кямран Алиев, в настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу. По его словам, вопрос носит «процессуальный характер».
"Сейчас мы ожидаем подтверждения противоположной стороной соответствующего постановления", - добавил генпрокурор.
Недавно в провластных СМИ Азербайджана были распространены сообщения о том, что до сих пор в Иране не приведен в исполнение приговор в отношении лица, совершившего вооруженное нападение на азербайджанское посольство, что вызвало недовольство Баку.
Напомним, что рано утром 27 января 2023 года, вооруженный автоматом гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде ворвался в здание посольства и затрелили начальника охраны, ранив еще двоих.
Баку расценил нападение, как теракт. Посольство было эвакуировано. В октябре 2023 г. Ясин Гусейнзаде был приговорен к смертной казни. Однако эта информация не была официально подтверждена. Согласно дипломатическим источникам, смертный приговор до сих пор не исполнен. Летом этого года посольство Азербайджана возобновило свою работу в Тегеране в новом здании.
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