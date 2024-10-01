Баку ожидает исполнения Тегераном приговора совершившего нападение на азербайджанское посольство

Баку ожидает исполнения Тегеранаом приговора в отношении лица, совершившего вооруженную атаку на азербайджанское посольство в Иране в январе 2023 года.

Как сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджан Кямран Алиев, в настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу. По его словам, вопрос носит «процессуальный характер».

"Сейчас мы ожидаем подтверждения противоположной стороной соответствующего постановления", - добавил генпрокурор.

Недавно в провластных СМИ Азербайджана были распространены сообщения о том, что до сих пор в Иране не приведен в исполнение приговор в отношении лица, совершившего вооруженное нападение на азербайджанское посольство, что вызвало недовольство Баку.

Напомним, что рано утром 27 января 2023 года, вооруженный автоматом гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде ворвался в здание посольства и затрелили начальника охраны, ранив еще двоих.

Баку расценил нападение, как теракт. Посольство было эвакуировано. В октябре 2023 г. Ясин Гусейнзаде был приговорен к смертной казни. Однако эта информация не была официально подтверждена. Согласно дипломатическим источникам, смертный приговор до сих пор не исполнен. Летом этого года посольство Азербайджана возобновило свою работу в Тегеране в новом здании.