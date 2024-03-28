Утверждения Кремля, что за атакой ИГИЛ в Москве стояли другие, «цинично», считают США

Утверждения Кремля, что за атакой ИГ в Москве стояли другие, «цинично», считают США

Соединенные Штаты в среду в очередной раз назвали последние заявления кремлевских чиновников о теракте в «Крокус Сити Холл» в Москве «циничными».

«Комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это еще один пример того, как президент Путин и остальные члены его команды используют национальную трагедию, чтобы оправдать незаконную войну против Украины», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за пятничный теракт, унесший жизни 143 человек, но высокопоставленные российские чиновники, не приводя доказательств, заявляют, что в этом участвовали Украина, США и Великобритания.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила в среду, что «крайне трудно поверить», что «Исламское государство» могло совершить нападение на московский концертный зал, добавив, что Запад поспешил возложить ответственность на террористическую группировку, чтобы снять вину с Украины и западных правительств.

«Я видел эти комментарии, комментарии президента Путина, а также комментарии других, утверждающих, что за этой террористической атакой стоял целый ряд стран. Очевидно, что эти утверждения абсолютно ложны и я думаю, российское правительство знает что это ложь», — заявил Миллер.

«Украина непричастна к этим атакам. Великобритания непричастна к этим атакам. Соединенные Штаты непричастна к этим атакам. Фактически, США заранее предупредили Россию о возможности этих атак, потому что мы хотели предотвратить гибель россиян», - подчеркнул Миллер.