Инвестиционная компания” CPM-Invest " завершила эмиссию акций
Инвестиционная компания CPM-Invest завершила эмиссию акций
На ”Бакинской фондовой бирже “ (БФБ) завершено размещение обыкновенных, именных, бездокументарных акций инвестиционной компании CPM-Invest (AZ1001023204 ISIN), номиналом 400 тыс манатов, методом подписки.
Как сообщает БФБ, во время подписки на акции андеррайтеру (это сам CPM-Invest) 1 инвестор представил 1 заказ на сумму 400 тыс манатов. Таким образом, все акции были проданы, а уставный капитал инвестиционной компании вырос С 400 тыс до 800 тыс манатов.
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