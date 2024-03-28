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(4 минуты назад)
Инвестиционная компания” CPM-Invest " завершила эмиссию акций

Инвестиционная компания” CPM-Invest " завершила эмиссию акций

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Инвестиционная компания CPM-Invest завершила эмиссию акций

На  ”Бакинской фондовой бирже “ (БФБ) завершено размещение обыкновенных, именных, бездокументарных акций инвестиционной компании CPM-Invest (AZ1001023204 ISIN), номиналом 400 тыс манатов, методом подписки.

Как сообщает БФБ, во время подписки на акции андеррайтеру (это сам  CPM-Invest) 1 инвестор представил 1 заказ на сумму 400 тыс манатов. Таким образом, все акции были проданы, а уставный капитал инвестиционной компании вырос С 400 тыс до 800 тыс манатов.

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