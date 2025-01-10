В 2024 году пограничники задержали 514 нарушителей госграницы
В 2024 году за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 514 человек, за нарушение пограничного режима – 10 500 человек, и 3 726 человек, находившихся в розыске. Об этом было сообщено на отчетном совещании по итогам деятельности Госпогранслужбы Азербайджана в минувшем 2024 году.
Пограничники задержали 123 человек с поддельными документами, 10 — с чужими документами и 5 человек, пытавшихся тайно пересечь госграницу.
Установлены личности семи человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью шпионажа против Азербайджана. Задержаны пять человек, воевавших за рубежом в составе незаконных вооруженных формирований .
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