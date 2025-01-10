Прокуратура продолжает преследовать экспортеров фруктов и овощей
Генеральная прокуратура обнародовала очередное сообщение о привлечении к ответственности лиц, укрывших зарубежом суммы денег, полученные от экспорта сельскохоз продукции.
В сообщении за 10 января сказано, что на основе материалов Государственного таможенного комитета о невозврате в страну денег субъектами внешнеэкономической деятельности, прокуратура Азербайджана возбудила дело по статьям 208.2.1, 308.2 УК (невозвращение группой лиц из-за границы валюты в установленном порядке) и (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Прокуратура Наримановского района города Баку установила, что Сахиба Мурадова не вернула в страну более 23,4 млн. долларов США. Она привлечена в качестве обвиняемой и помещена под надзор полиции.
Прокуратура города Гянджа установила, что Вафадар Джафаров не вернул в страну более 900 тысяч долларов США, полученных за экспорт сельхозпродукции. Он арестован.
Прокуратура города Гянджа также передала под надзор полиции Эмина Исламова, который не вернул в страну более 1,6 млн. долларов США.
Прокуратура Хатаинского района города Баку объявила в розыск Эльшана Агакишиева за невозврат в страну более 1 миллиона долларов США, полученных от экспорта сельскохозпродукции в Россию.
Прокуратура Сабирабадского района объявила в розыск Эльдара Дамирова за невозврат в страну более 16 тысяч долларов США, полученных от экспорта сельскохозпродукции.
Напомним, что Генеральная прокуратура начала «охоту» на экспортеров сельхозпродукции несколько месяцев назад. За это время были арестованы и привлечены к ответственности десятки человек. В страну возвращено несколько десятков миллионов долларов.
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