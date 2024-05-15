Церемония вывода миротворцев РФ из Карабаха (обновлено)

Проводить несколько сот миротворцев из Ходжалы прибыли генерал-полковник Минобороны РФ Евгений Никифоров и начальник Гегштаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев.

В своих выступлениях они отметили роль миротворцев в сохранении мира в регионе после завершения Второй карабахской войны.

В ходе церемонии также были вручены награды российским и азербайджанским офицерам за заслуги в деле обеспечения нормальной деятельности миротворцев.

После этого несколько сот миротворцев прошли маршем по взлетной полосе Ходжалинского аэропорта под звуки военного оркества Минобороны России.

В заключении церемонии состоялся концерт.

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В аэропорту Ходжалы проходит церемония закрытия базы миротворцев РФ

15 мая в полдень в Карабахе, на территории аэропорта Ходжалы, началась церемония закрытия базы миротворцев РФ.

Миротворцы численностью около 2 тысяч человек были введены в Карабаха после завершения Второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Их задачей было разведение сторон, охрана дорог, обеспечение коммуникаций карабахских армян с Арменией.

После военной операции ВС Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, ухода армянского населения в Армению и разоружения местных военных формирований, надобность в дальнейшем пребывании миротворцев отпала.

В апреле 2024 года лидеры Азербайджана и России согласовала вопрос о выводе миротворцев из Карабаха. К настоящему времени с данной территории выведена большая часть военной техники и личного состава миротворцев и ликвидированы все 30 пропускных пунктов на дорогах.

Основная база миротворцев находится на территории аэропорта Ходжалы – это около 12 мобильных строений для проживания и работы офицерского и рядового состава, технические объекты для обслуживания техники и связи.

Миротворцы выезжают на своих грузовых автомобилях до железнодорожный станции Горан, что в Геранбойском районе Азербайджана. Далее они грузят технику на железнодорожные эшелоны и следуют в Россию. Полный вывод должен быть завершен до конца мая.