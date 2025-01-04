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(9 часов назад)
Разбившийся в Актау азербайджанский самолет. AFP

Разбившийся в Актау азербайджанский самолет. AFP

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Бразилии проводится анализ черного ящика потерпевшего крушение азербайджанского самолета Embraer

Черные ящики азербайджанского самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане 25 декабря, в настоящее время анализируются в Бразилиа в рамках международной инициативы по установлению причины крушения, унесшего 38 жизней, как сообщил O Globo 2 января. Бразильские ВВС объявили, что продолжающееся расследование, в котором участвуют три бразильских следователя, а также представители Азербайджана и России, пока не имеет фиксированной даты завершения, но власти надеются на скорые результаты.

Самолет Embraer 190, эксплуатируемый компанией «Азербайджанские авиалинии», потерпел катастрофическую аварию недалеко от Актау после того, как, как сообщается, был поврежден над Грозным российскими системами ПВО.

Азербайджан отклонил предложения России и Казахстана провести расследование авиакатастрофы через авиационный орган Содружества Независимых Государств, отдав предпочтение международному расследованию с участием экспертов Embraer.

Несмотря на то, что черные ящики тщательно изучаются на предмет наличия улик, инцидент остается окутанным геополитической напряженностью, которая может иметь серьезные последствия для региональной авиационной безопасности и дипломатических отношений.

 

1 отзыв

  • Марина Бартель

    2025-01-04

    Да, конечно, необходимо дождаться независимого заключения экспертов- специалистов в этой области. Очень много вопросов, ответов пока нет.

    Cavab ver

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