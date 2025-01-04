В деле о крушении самолета AZAL до сих пор нет задержанных
Расследование крушении самолета AZAL произошедшего 25 декабря близ Грозного частично засекречено. Об этом сообщил в субботу телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
В частности, засекречена «военная часть» расследования, касающаяся действий военных. Стало известно, что крушение самолёта AZAL засекретили в Грозном.
Все следственные действия с военнослужащими проводят местные военные следователи.
Часть московских следователей отправилась в Актау, где им дали допуск для работы на месте крушения, а часть работает в Грозном.
За прошедшие дни были допрошены диспетчер и руководитель полётов и им обвинения не предъявлены.
Следствие изучает обстоятельства и причины нарушения навигационных систем самолета.
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