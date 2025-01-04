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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В деле о крушении самолета AZAL до сих пор нет задержанных

Расследование крушении самолета AZAL произошедшего 25 декабря близ Грозного частично засекречено. Об этом сообщил в субботу телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В частности, засекречена  «военная часть» расследования, касающаяся действий военных. Стало известно, что крушение самолёта AZAL засекретили в Грозном.

Все следственные действия с военнослужащими проводят местные военные следователи.

Часть московских следователей отправилась в Актау, где им дали допуск для работы на месте крушения, а часть работает в Грозном.   

За прошедшие дни были допрошены диспетчер и руководитель полётов и им обвинения не предъявлены.

Следствие изучает обстоятельства и причины нарушения навигационных систем самолета.

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