В нашем обществе нет места под солнцем для просвещенных людей.

В нашем обществе место для просвещенных людей - в темных подвалах. Люди, которые должны распространять свет, подвергаются проклятиям. Их единственное оружие - их светлые идеи. Их единственное преступление связано с тем, что они осмелились раскрыть истины, скрытые под общественным туманом, вынести их на свет и познакомить с ними общество. Натиг Джавадлы был таким человеком, журналистом с историческим сознанием и просветительской деятельностью.

Он мог добиться результатов, представляя современные реалии с исторической точки зрения, а затем переводя эти идеи для общественности.

Натиг Джавадлы был энергичным человеком. Он был тем, кто пил из источника философии. Он был человеком, который вышел из философского дома Асифа Ата (Асиф Ата - Эфендиев Асиф Касим оглы, философ, создатель мировоззрения и учения Абсолютной Веры, спиритуалист). Он был одним из очень редких людей, которые могли жить не только словами, но и делами, чертами, вытекающими из концепции Асифа Аты об «абсолютной истине». Я знаю в основном людей из этого происхождения. Я могу с уверенностью сказать, что Натиг Джавадли — один из тех редких и смелых людей, которым удалось найти эту истину и интегрировать ее в свою жизнь.

Г-н Натиг отличился как журналист с особым интересом к любым научным инновациям и книгам. Он углублялся в любую книгу, которая вызывала у него интерес. Его сфера интересов была широкой, а мотивация — превосходной.

Я написал экономическую заметку о трясине долга Южной Африки в 1 триллион долларов, упомянутой в книге Дамбиса Мойо «Dead Aid». Несколько минут спустя он позвонил мне в ночные часы. Со смущающей вежливостью он попросил меня кратко обсудить эту книгу. Наша дискуссия переросла в широкий диалог вокруг темы после нескольких минут вступления и вопросов-ответов. Метод, которым он овладел в журналистике, чтобы окружить вопрос исчерпывающими ответами, был весьма впечатляющим.

И, наконец, после нашего разговора он возложил на меня обязательство написать статью, связанную с этой книгой. Натиг, я напишу ее. Но вы сами просили об этом, когда были на свободе. Мне очень грустно сейчас, потому что ты будешь читать эту статью в заключении. Я не грущу о внешнем долге в африканской экономике, я грущу о лишении света такого смелого и просвещенного человека, как вы. Мне грустно, что ваше свободное перо, находящееся в поиске истины и свободный дух изолированы от общества, которому они принадлежат. Мне грустно из-за подавления вашего таланта...